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  4. ГВАРДИОЛА: Тренер Слована сравнил меня с Гауди? Не наливайте ему больше
Лига чемпионов
01 октября 2024, 21:17 | Обновлено 01 октября 2024, 21:24
1206
0

ГВАРДИОЛА: Тренер Слована сравнил меня с Гауди? Не наливайте ему больше

Жузеп повеселился перед поединком 2-го тура Лиги чемпионов Слован – Манчестер Сити

01 октября 2024, 21:17 | Обновлено 01 октября 2024, 21:24
1206
0
ГВАРДИОЛА: Тренер Слована сравнил меня с Гауди? Не наливайте ему больше
Getty Images/Global Images Ukraine

1 октября состоится матч 2-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Слован Братислава и Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе Тегельне поле в столице Словакии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

На предматчевой прес-конференции тренер Слована Владимир Вайсс сравнил Жузепа Гвардиолу с испанским архитектором Антонио Гауди:

«Я бы сравнил Пепа с Антонио Гауди. Он это построил, и он гений. Точно так же, как у Гауди была идея собора. Пеп добился того, чего хотел. Он выбрал игроков, которые соответствуют его философии».

Гвардиола во время своего общения с журналистами ответил на такое сравнение:

«Больше не наливайте вина моему коллеге. Я это очень ценю, но из Каталонии Гауди, возможно, был величайшим.

Я хочу сказать честно: судя по началу пресс-конференции, нам предстоит провести как будто товарищеский матч. Меня это немного беспокоит в плане вопросов о Гауди и подобных вещах. Это же соревнование!

С этим новым форматом я не знаю точно, как мы справимся и сколько очков нам нужно. Хорошо выступать, исправлять недостатки — вот что мне больше всего нравится в моем процессе».

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Жузеп Гвардиола Владимир Вайсс-старший Манчестер Сити Слован Братислава Лига чемпионов
Даниил Агарков Источник
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