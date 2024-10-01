Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Пекине
2 октября состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Пекине (Китай).
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Болелли / Вавассори – Хелиоваара / Паттен. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.
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Это будет 10-я встреча теннисистов. Счет 5:4 в пользу Алькараса.
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