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ATP
01 октября 2024, 20:42 | Обновлено 01 октября 2024, 21:21
109
0

Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире АТР 500 в Пекине

01 октября 2024, 20:42 | Обновлено 01 октября 2024, 21:21
109
0
Янник Синнер – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Янник Синнер и Карлос Алькарас

2 октября состоится финальный матч на хардовом турнире АТР 500 в Пекине (Китай).

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса (Испания). Поединок пройдет 3-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Болелли / Вавассори – Хелиоваара / Паттен. Ориентировочное время начала встречи – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-я встреча теннисистов. Счет 5:4 в пользу Алькараса.

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Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) смотреть онлайн ATP Пекин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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