1 октября состоялся матч 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА между командами Байер U-19 и Милан U-19.

Поединок прошел на стадионе Ульрих-Хаберланд в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 90+6-й украинец отличился в ворота итальянского коллектива. Для Артема это 8-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и 1-й в ЮЛУ.

ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ