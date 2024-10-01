ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ
Артем Степанов поразил ворота Милана U-19 во 2-м туре молодежного турнира
1 октября состоялся матч 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА между командами Байер U-19 и Милан U-19.
Поединок прошел на стадионе Ульрих-Хаберланд в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На 90+6-й украинец отличился в ворота итальянского коллектива. Для Артема это 8-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и 1-й в ЮЛУ.
ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ
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