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  4. ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ
Молодежные турниры
01 октября 2024, 17:12 | Обновлено 01 октября 2024, 17:14
584
0

ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ

Артем Степанов поразил ворота Милана U-19 во 2-м туре молодежного турнира

01 октября 2024, 17:12 | Обновлено 01 октября 2024, 17:14
584
0
ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ
ФК Байер. Артем Степанов

1 октября состоялся матч 2-го тура Юношеской Лиги УЕФА между командами Байер U-19 и Милан U-19.

Поединок прошел на стадионе Ульрих-Хаберланд в Леверкузене. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Украинский форвард Байера Артем Степанов вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 90+6-й украинец отличился в ворота итальянского коллектива. Для Артема это 8-й гол в текущем сезоне во всех турнирах и 1-й в ЮЛУ.

ВИДЕО. 17-летний украинский форвард отличился за Байер U-19 в ЮЛУ

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видео голов и обзор Артем Степанов Милан U-19 Юношеская лига УЕФА
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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