«Это исторический матч для нас». Тренер Жироны – об игре Лиги чемпионов
Мичел прокомментировал первый матч ЛЧ на стадионе команды
В среду Жирона проведет домашний матч Лиги чемпионов против Фейенорда. Игра станет первой в истории на своей арене в турнире, а тренер Мичел надеется, что футболисты порадуют болельщиков.
«Первый матч Лиги чемпионов на нашем стадионе. Игроков мотивировать не нужно. Я больше волнуюсь о возвращении к матчам Ла Лиги. Считаю, что команда улучшает игру, хоть пока не всегда есть результат. Нужно лучше реализовывать моменты, и я надеюсь, что мы это увидим в историческом первом матче ЛЧ у нас дома».
«Я спокоен из-за результатов команды. Только у «Барселоны» более высокий показатель xG, чем у нас, так что все нормально. Мы заслуживали набрать больше очков, но в футболе такое бывает», – сказал Мичел.
В первом туре команда на выезде уступила ПСЖ.
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