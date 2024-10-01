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Лига чемпионов
01 октября 2024, 17:28 |
243
0

«Это исторический матч для нас». Тренер Жироны – об игре Лиги чемпионов

Мичел прокомментировал первый матч ЛЧ на стадионе команды

01 октября 2024, 17:28 |
243
0
«Это исторический матч для нас». Тренер Жироны – об игре Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

В среду Жирона проведет домашний матч Лиги чемпионов против Фейенорда. Игра станет первой в истории на своей арене в турнире, а тренер Мичел надеется, что футболисты порадуют болельщиков.

«Первый матч Лиги чемпионов на нашем стадионе. Игроков мотивировать не нужно. Я больше волнуюсь о возвращении к матчам Ла Лиги. Считаю, что команда улучшает игру, хоть пока не всегда есть результат. Нужно лучше реализовывать моменты, и я надеюсь, что мы это увидим в историческом первом матче ЛЧ у нас дома».

«Я спокоен из-за результатов команды. Только у «Барселоны» более высокий показатель xG, чем у нас, так что все нормально. Мы заслуживали набрать больше очков, но в футболе такое бывает», – сказал Мичел.

В первом туре команда на выезде уступила ПСЖ.

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Жирона Лига чемпионов Мичел (Мигель Анхель Санчес) Фейеноорд Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
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