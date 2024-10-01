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  4. Даниэль СОСА: «Мы должны вернуться посильнее»
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 16:31 |
189
0

Даниэль СОСА: «Мы должны вернуться посильнее»

Нападающий «Кривбасса» прокомментировал поражение от «Александрии»

01 октября 2024, 16:31 |
189
0
Даниэль СОСА: «Мы должны вернуться посильнее»
ФК Кривбасс. Даниэль Соса

Нападающий «Кривбасса» Даниэль Соса прокомментировал поражение от «Александрии» (0:1) в матче 8-го тура УПЛ.

– Даниэль, что не получилось, почему не удалось получить положительный результат?

– Считаю, «Кривбасс» играл очень хорошо, но самое главное, что не удалось сделать – мы не победили. Создавали много опасных моментов у ворот соперника, особенно в первом тайме. Но после пропущенного мяча в конце тайма играть стало тяжелее.

– В чем причины такой реализации? Особенно у тебя хватало возможностей.

– Да, было много моментов, я старался делать все, что от меня зависело, но реализовать хотя бы один из них не удалось. Я считаю, сейчас мы должны разобрать все наши недочеты и вернуться только сильнее. Относительно неназначенного пенальти: защитник толкнул меня сзади, но арбитр решил не принимать во внимание этот момент. Такое бывает, к сожалению. Несмотря на эти моменты, игра все равно была неплохая в нашем исполнении.

– Как встретили новичка – Ноа Ндомбази?

– Это очень круто, что в команде появляются новые игроки, мы этому очень рады, ведь «Кривбасс» – одна большая семья, в которой один за всех и все за одного. Мы поддерживаем друг друга и делаем все возможное, чтобы наш Клуб был на самых высоких местах в чемпионате. Все еще впереди.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Александрия Украинская Премьер-лига Кривбасс - Александрия Даниэль Соса
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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