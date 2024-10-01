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Украина. Первая лига
01 октября 2024, 14:50 | Обновлено 01 октября 2024, 15:40
290
0

ДОГАДАЙЛО: Металлист 1925 развивается во всех направлениях, ждем результат

Известный эксперт – о результатах 9-го тура Первой лиги

01 октября 2024, 14:50 | Обновлено 01 октября 2024, 15:40
290
0
ДОГАДАЙЛО: Металлист 1925 развивается во всех направлениях, ждем результат
Фото Украина футбольная

В очередной информационно-аналитической программе ПФЛ «Украина футбольная» специалист Виктор Догадайло проанализировал все самое интересное в девятом туре Первой лиги и восьмом – Второй.

Дарья Билодид, чемпионка мира и призер Олимпийских игр по дзюдо, стала амбассадоркой «Металлиста 1925» и уже с трибун следила за игрой харьковчан на прошлой неделе.

«Билодид – красавица и очень талантливая спортсменка, – говорит Догадайло, - Думаю, что она будет вдохновлять и мотивировать футболистов. Игрокам харьковской команды теперь надо соответствовать победному уровню звездной спортсменки. Хорошо, что харьковский клуб развивается во всех направлениях. Футболисты уже задолжали всем качественную игру и результаты».

Также авторитетный специалист раскрыл секрет успеха «Полтавы», которая лидирует в группе Б. «Просмотрел матч «Полтавы» против «Металлиста 1925». Получил удовольствие от игры полтавчан. Прежде всего это тренерская команда Владимира Сысенко. Хочется отметить надежную и уверенную игру голкипера Восконяна. В этом сезоне команда пропустила три мяча, а забила сразу двадцать. Это забивная и организованная команда. В защите против таких именитых соперников подопечные Сысенко сыграли очень качественно», – резюмировал Догадайло.

Одного из лидеров Второй лиги «Куликов-Белку» возглавляет 41-летний Богдан Костик. Догадайло поделился своим впечатлением о работе этого тренера. «Это воспитанник львовской школы футбола. В центре лицензирования пересекались с ним. У этого тренера есть задатки, которые он будет развивать. Львовская школа всегда была и есть очень мощной. Звезды львовского футбола сделали из Костика тренера. В каждом матче нужно доказывать, что ты тренер с большой буквы», – резюмировал специалист.

Обзоры всех матчей девятого тура в Первой лиге и восьмого – во Второй, обзоры всех матчей прошлого уик-энда, комментарии и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная от 30 сентября.

По теме:
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Виктор Догадайло
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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