Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб
С Дмитрием Стрельчуком провели воспитательный разговор
Представители донецкого «Шахтера» прокомментировали скандальное видео, в котором 17-летний полузащитник «горняков» Дмитрий Стрильчук унизительно высказался о житомирском «Полесье»:
«Представители Академии ФК «Шахтер» провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.
Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК «Шахтер».
Дмитрий Стрильчук присоединился к юношеской команде «Шахтера» летом 2024 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».
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