Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб

Представители донецкого «Шахтера» прокомментировали скандальное видео, в котором 17-летний полузащитник «горняков» Дмитрий Стрильчук унизительно высказался о житомирском «Полесье»:

«Представители Академии ФК «Шахтер» провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК «Шахтер».

Дмитрий Стрильчук присоединился к юношеской команде «Шахтера» летом 2024 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».