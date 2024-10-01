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  4. Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 14:02 |
1154
3

Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб

С Дмитрием Стрельчуком провели воспитательный разговор

01 октября 2024, 14:02 |
1154
3
Шахтер отреагировал на обращение Полесья на тему унизительных слов про клуб
ФК Шахтер. Дмитрий Стрильчук

Представители донецкого «Шахтера» прокомментировали скандальное видео, в котором 17-летний полузащитник «горняков» Дмитрий Стрильчук унизительно высказался о житомирском «Полесье»:

«Представители Академии ФК «Шахтер» провели разговор с игроком в Дюссельдорфе и будут принимать надлежащие меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Клуб всегда поддерживал принципы взаимного уважения и спортивной этики, поэтому такие инциденты не соответствуют ценностям ФК «Шахтер».

Дмитрий Стрильчук присоединился к юношеской команде «Шахтера» летом 2024 года, перейдя из мюнхенской «Баварии».

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк скандал Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер Донецк U-19
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Burevestnik
чи довели співробітники Шахтьора отому дебілу, 
шо в цьому сезоні Полісся в гостевому матчі трахнуло Шахтьорівців
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0
Fitness.sports
Ага всегда придерживается уважение и спортивной этики 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Только вот не вижу чтобы прозвучало извинения официально. 
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0
Burevestnik
Шахтьор - це сім'я,  але 
яка сім'я - такі в ній вихованці...
від вболівальників Вереса під час матчу була вірна кричалка про ту сім'ю...  
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0
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