Стали известны арбитры на матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
УЕФА опубликовал список арбитров на ближайший поединок бело-синих
В матче второго тура основного этапа Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Поединок будет обслуживать судейская бригада из Северной Македонии, которую возглавит Александар Ставрев.
Помощниками Ставрева будут его соотечественники – Диян Костадинов и Гоце Петрески.
Четвертый арбитр – Игорь Стойчевский.
На VAR будут работать словенец Нейц Кайтазович и француз Жером Бризар.
Матч между «Хоффенхаймом» и «Динамо» состоится в четверг, 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.
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