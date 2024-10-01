Стали известны арбитры на матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

В матче второго тура основного этапа Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Поединок будет обслуживать судейская бригада из Северной Македонии, которую возглавит Александар Ставрев.

Помощниками Ставрева будут его соотечественники – Диян Костадинов и Гоце Петрески.

Четвертый арбитр – Игорь Стойчевский.

На VAR будут работать словенец Нейц Кайтазович и француз Жером Бризар.

Матч между «Хоффенхаймом» и «Динамо» состоится в четверг, 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.