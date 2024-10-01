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Лига Европы
01 октября 2024, 13:57 |
434
0

Стали известны арбитры на матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо

УЕФА опубликовал список арбитров на ближайший поединок бело-синих

01 октября 2024, 13:57 |
434
0
Стали известны арбитры на матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
УЕФА. Александар Ставрев

В матче второго тура основного этапа Лиги Европы киевское «Динамо» сыграет против немецкого «Хоффенхайма». Поединок будет обслуживать судейская бригада из Северной Македонии, которую возглавит Александар Ставрев.

Помощниками Ставрева будут его соотечественники – Диян Костадинов и Гоце Петрески.

Четвертый арбитр – Игорь Стойчевский.

На VAR будут работать словенец Нейц Кайтазович и француз Жером Бризар.

Матч между «Хоффенхаймом» и «Динамо» состоится в четверг, 3 октября, в 19:45 по киевскому времени.

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Павло Павленко Источник: УЕФА
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