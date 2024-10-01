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  4. ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Лига чемпионов
01 октября 2024, 14:19 |
360
0

ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне

Украинский вратарь «Реала» неоднократно спасал свою команду

01 октября 2024, 14:19 |
360
0
ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА в социальной сети Twitter опубликовал видео-нарезку сейвов украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в сезоне 2023/24.

25-летний голкипер совершил несколько эффектных спасений ворот в матчах плей-офф против «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварии».

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на счету Андрея Лунина 8 сыгранных поединков и 10 пропущенных голов. В 2 матчах украинцу удалось сохранить ворота сухими.

К сожалению, игроку не удалось сыграть в финале из-за вирусного заболевания.

ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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