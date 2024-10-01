ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Украинский вратарь «Реала» неоднократно спасал свою команду
Официальный аккаунт Лиги чемпионов УЕФА в социальной сети Twitter опубликовал видео-нарезку сейвов украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина в сезоне 2023/24.
25-летний голкипер совершил несколько эффектных спасений ворот в матчах плей-офф против «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити» и «Баварии».
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов на счету Андрея Лунина 8 сыгранных поединков и 10 пропущенных голов. В 2 матчах украинцу удалось сохранить ворота сухими.
К сожалению, игроку не удалось сыграть в финале из-за вирусного заболевания.
ВИДЕО. В УЕФА смакуют сейвы Лунина в прошлом сезоне
Andriy Lunin's 23/24 campaign 😍#UCL pic.twitter.com/jn9s5AYnzx— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2024
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