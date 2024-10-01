Он отказал Ливерпулю. Реал нацелился на чемпиона Европы
Мартин Субименди может покинуть «Реал Сосьедад»
Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субименди, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, 25-летний футболист рассматривает вариант с переходом в королевский клуб.
В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Летом 2024 года вместе с национальной сборной Испании Мартин Субименди стал чемпионом Европы.
Ранее Мартином Субименди интересовался «Ливерпуль», но хавбек принял решение отклонить предложение.
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