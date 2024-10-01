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  4. Он отказал Ливерпулю. Реал нацелился на чемпиона Европы
Испания
01 октября 2024, 12:59 |
344
0

Он отказал Ливерпулю. Реал нацелился на чемпиона Европы

Мартин Субименди может покинуть «Реал Сосьедад»

01 октября 2024, 12:59 |
344
0
Он отказал Ливерпулю. Реал нацелился на чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Субименди

Мадридский «Реал» интересуется испанским полузащитником «Реал Сосьедада» Мартином Субименди, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, 25-летний футболист рассматривает вариант с переходом в королевский клуб.

В сезоне 2024/25 Мартин Субименди провел 9 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Летом 2024 года вместе с национальной сборной Испании Мартин Субименди стал чемпионом Европы.

Ранее Мартином Субименди интересовался «Ливерпуль», но хавбек принял решение отклонить предложение.

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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