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  4. Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
Испания
01 октября 2024, 11:31 |
1770
0

Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера

Орельен Тчуамени вряд ли останется в мадридском клубе

01 октября 2024, 11:31 |
1770
0
Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Орельен Тчуамени

Мадридский «Реал» готов отпустить французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб может продать 24-летнего футболиста за примерно 80 миллионов евро.

«Сливочные» ценят своего игрока, но считают, что его продажа позволит клубу заработать денег, на которые можно будет сделать команду еще сильнее.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».

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Орельен Тчуамени Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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