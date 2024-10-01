Реал готов продать игрока основы. Известна сумма возможного трансфера

Мадридский «Реал» готов отпустить французского полузащитника Орельена Тчуамени, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, королевский клуб может продать 24-летнего футболиста за примерно 80 миллионов евро.

«Сливочные» ценят своего игрока, но считают, что его продажа позволит клубу заработать денег, на которые можно будет сделать команду еще сильнее.

В сезоне 2024/25 Орельен Тчуамени провел 9 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Орельеном Тчуамени интересуются «Манчестер Сити» и «Челси».