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Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 10:39 | Обновлено 01 октября 2024, 10:59
63
0

Заря забила 800-й мяч в чемпионатах Украины

Автором юбилейного гола стал Филипп Будковский

01 октября 2024, 10:39 | Обновлено 01 октября 2024, 10:59
63
0
Заря забила 800-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Заря. Филипп Будковский

Гол Филиппа Будковского в матче с «Ворсклой» (2:0) стал 800-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 7-м клубом, достигшим этого рубежа. 448 раз (с учетом гола Жордана) черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 353 – в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Черноморцу» – 54, «Карпатам» – 47, «Ворскле» – 46, «Мариуполю» – 44 и «Динамо» – 42. Посильную лепту в юбилей внесли 166 игроков луганчан и 13 «самострельщиков» команд-соперниц.

Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Филипп Будковский, Алексей Коробченко – по 26 голов, Александр Караваев – 25, Артем Громов и Желько Любенович – по 23.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Зари в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Игрок

Соперник

Минута

Счет

1-й

27.03.1992

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Нефтяник

8’ (1:0)

3:0 (д)

100-й

20.05.1995

Владимир МИКИТИН

Верес

89’ (1:0)

1:0 (д)

200-й

26.05.2009

Алексей АНТОНОВ

Днепр

65’ (2:0)

2:0 (д)

300-й

24.11.2012

Павел ХУДЗИК

Металлург Д

12’ (1:0)

1:2 (д)

400-й

09.08.2015

Джаба ЛИПАРТИЯ

Олимпик

43’ (1:0)

4:0 (д)

500-й

24.09.2017

Евгений ОПАНАСЕНКО

Ворскла

39’ (1:0)

1:1 (г)

600-й

10.11.2019

Владлен ЮРЧЕНКО

Колос

31’ (1:0)

2:0 (д)

700-й

20.11.2021

Максим ЛУНЕВ

Львов

64’ (1:2)

1:2 (г)

800-й

30.09.2024

Филипп БУДКОВСКИЙ

Ворскла

45’ (1:0)

2:0 (д)

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цифры и факты Заря Луганск Филипп Будковский Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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