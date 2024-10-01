Заря забила 800-й мяч в чемпионатах Украины

Гол Филиппа Будковского в матче с «Ворсклой» (2:0) стал 800-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 7-м клубом, достигшим этого рубежа. 448 раз (с учетом гола Жордана) черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 353 – в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Черноморцу» – 54, «Карпатам» – 47, «Ворскле» – 46, «Мариуполю» – 44 и «Динамо» – 42. Посильную лепту в юбилей внесли 166 игроков луганчан и 13 «самострельщиков» команд-соперниц.

Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Филипп Будковский, Алексей Коробченко – по 26 голов, Александр Караваев – 25, Артем Громов и Желько Любенович – по 23.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Зари в чемпионатах Украины