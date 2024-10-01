Заря забила 800-й мяч в чемпионатах Украины
Автором юбилейного гола стал Филипп Будковский
Гол Филиппа Будковского в матче с «Ворсклой» (2:0) стал 800-м для «Зари» в чемпионатах Украины. Луганчане стали 7-м клубом, достигшим этого рубежа. 448 раз (с учетом гола Жордана) черно-бело-красные поражали ворота соперников на своем поле и 353 – в гостях. Больше всего мячей «Заря» забила «Черноморцу» – 54, «Карпатам» – 47, «Ворскле» – 46, «Мариуполю» – 44 и «Динамо» – 42. Посильную лепту в юбилей внесли 166 игроков луганчан и 13 «самострельщиков» команд-соперниц.
Список лучших бомбардиров черно-бело-красных в УПЛ возглавляют Филипп Будковский, Алексей Коробченко – по 26 голов, Александр Караваев – 25, Артем Громов и Желько Любенович – по 23.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы Зари в чемпионатах Украины
|
Гол
|
Дата
|
Игрок
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
27.03.1992
|
Тимерлан ГУСЕЙНОВ
|
Нефтяник
|
8’ (1:0)
|
3:0 (д)
|
100-й
|
20.05.1995
|
Владимир МИКИТИН
|
Верес
|
89’ (1:0)
|
1:0 (д)
|
200-й
|
26.05.2009
|
Алексей АНТОНОВ
|
Днепр
|
65’ (2:0)
|
2:0 (д)
|
300-й
|
24.11.2012
|
Павел ХУДЗИК
|
Металлург Д
|
12’ (1:0)
|
1:2 (д)
|
400-й
|
09.08.2015
|
Джаба ЛИПАРТИЯ
|
Олимпик
|
43’ (1:0)
|
4:0 (д)
|
500-й
|
24.09.2017
|
Евгений ОПАНАСЕНКО
|
Ворскла
|
39’ (1:0)
|
1:1 (г)
|
600-й
|
10.11.2019
|
Владлен ЮРЧЕНКО
|
Колос
|
31’ (1:0)
|
2:0 (д)
|
700-й
|
20.11.2021
|
Максим ЛУНЕВ
|
Львов
|
64’ (1:2)
|
1:2 (г)
|
800-й
|
30.09.2024
|
Филипп БУДКОВСКИЙ
|
Ворскла
|
45’ (1:0)
|
2:0 (д)
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