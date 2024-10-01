«Точно бы пригодился». Маркевич назвал игрока, которого не хватает Украине
Бывший главный тренер сборной считает отсутствие Александра Зинченко потерей
Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно отсутствия защитника Александра Зинченко в заявке национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:
«Относительно отсутствия Зинченко, то, кто бы и что не говорил о том, что он в этом сезоне не имеет полноценной игровой практики в «Арсенале», это однозначно потеря. С его опытом он бы точно пригодился. Пусть выздоравливает».
В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).
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