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  4. «Точно бы пригодился». Маркевич назвал игрока, которого не хватает Украине
Лига наций
01 октября 2024, 10:59 |
1404
4

«Точно бы пригодился». Маркевич назвал игрока, которого не хватает Украине

Бывший главный тренер сборной считает отсутствие Александра Зинченко потерей

01 октября 2024, 10:59 |
1404
4
«Точно бы пригодился». Маркевич назвал игрока, которого не хватает Украине
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно отсутствия защитника Александра Зинченко в заявке национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:

«Относительно отсутствия Зинченко, то, кто бы и что не говорил о том, что он в этом сезоне не имеет полноценной игровой практики в «Арсенале», это однозначно потеря. С его опытом он бы точно пригодился. Пусть выздоравливает».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).

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Мирон Маркевич Александр Зинченко Лига наций сборная Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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Комментарии 4
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Harun Bakircioğlu
Потеря была бы если Зинченко версии сборной Шевченко, а сейчас он уже утратил все навыки игрока средней линии и вдобавок сидит в Арсенале. Чем он помог бы? В качестве сменщика Миколенко?
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+2
DK1961
Хозяин ресторана потеря?! Мирон совсем не тот стал...
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0
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_Quantum19_
Зінченка так, не вистачатиме. Можливо, саме в нього ключова роль на ці матчі ЛН.
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-1
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