«Точно бы пригодился». Маркевич назвал игрока, которого не хватает Украине

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич высказался относительно отсутствия защитника Александра Зинченко в заявке национальной команды на октябрьские матчи Лиги наций:

«Относительно отсутствия Зинченко, то, кто бы и что не говорил о том, что он в этом сезоне не имеет полноценной игровой практики в «Арсенале», это однозначно потеря. С его опытом он бы точно пригодился. Пусть выздоравливает».

В октябре сборная Украины проведет 2 поединка, оба в рамках группового этапа дивизиона В Лиги наций: против Грузии (11.10) и Чехии (14.10).