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01 октября 2024, 10:38 | Обновлено 01 октября 2024, 11:01
357
1

Пучков вывел клуб из Кыргызстана на третье место

Украинский тренер начал спор за медали

01 октября 2024, 10:38 | Обновлено 01 октября 2024, 11:01
357
1
Пучков вывел клуб из Кыргызстана на третье место
Сергей Пучков

Украинский специалист Сергей Пучков, который больше месяца назад приехал в Кыргызстан, где в начале сентября был официально назначен на должность главного тренера «Мурас Юнайтед» (Джалал-Абад), рванул с места в карьер.

После того, как в первом же своем матче во главе новой команды удалось одержать победу в финале Кубка страны над «Абдыш-Ата» (3:2), его подопечные начали победное шествие и в чемпионате. Если на момент появления Пучкова в киргизстанском футболе «Мурас Юнайтед» делил с «Алаем» (Ош) третье-четвертое место, имея по 33 очка, то под руководством украинца одержал две победы в двух матчах и оторвался от ошцев уже на 5 очков.

– Учитывая, что чемпионат Кыргызстана проходит в три круга и сыграть осталось всего шесть туров, включиться в борьбу за чемпионство, откровенно говоря, уже поздно, – оценивает шансы в комментарии Sport.ua Сергей Пучков, – Ведь от лидера, «Абдыш-Аты», мы отстаем на 14 очков. А вот за второе место, на котором сейчас находится команда «Дордой» (с ней нас разделяет восьмиочковая разница) еще можно поспорить. Тем более, что вскоре будем иметь с ней очную встречу, а затем нашему конкуренту еще придется встретиться с лидером чемпионата на его поле. Поэтому шансы на серебряные награды есть, и будем делать все возможное, чтобы выиграть это соперничество. Надеюсь на своих ребят, которые проявляют волю и характер, в каждом поединке сражаясь до самого финального свистка.

Напомним, что в составе «Мурас Юнайтед» играют семь воспитанников украинского футбола – Андрей Мищенко, Кирилл Процишин, Александр Голиков, Евгений Терзи, Юрий Мате, Игорь Гончар и Олег Марчук.

Ранее мы сообщали, что Сергей Пучков и семь украинских футболистов выиграли национальный кубок в Азии.

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Сергей Пучков Мурас Юнайтед чемпионат Кыргызстана по футболу инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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