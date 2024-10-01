Богдан КОБЗАРЬ: «Пропущенный от Динамо гол выбил нас из колеи»
Форвард Левого Берега прокомментировал ход киевского дерби в 8-м туре УПЛ
Нападающий «Левого Берега» Богдан Кобзарь прокомментировали ход матча против «Динамо» в 8-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3):
«Эмоции, безусловно, отрицательные – нам не удалось добиться положительного результата. Будем работать.
Мы не рассчитывали на быстрый пропущенный мяч, поэтому, думаю, он нас немного выбил из колеи.
В перерыве тренерский штаб нас поддержал и попросил продолжать игру в том же духе и искать свой момент у чужих ворот.
Все ребята старались и отработали на максимум. Возможно, где-то нам не повезло, не нашли свой момент у ворот соперника. Был не наш день».
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