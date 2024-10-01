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  4. Олег СИНИЦА: «Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок»
Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 05:12 | Обновлено 01 октября 2024, 05:32
108
0

Олег СИНИЦА: «Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок»

Игрок Левого Берега прокомментировал ход киевского дерби в 8-м туре УПЛ

01 октября 2024, 05:12 | Обновлено 01 октября 2024, 05:32
108
0
Олег СИНИЦА: «Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок»
ФК Левый Берег

Игрок Левого Берега Олег Синица прокомментировали ход матча против Динамо в 8-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3):

«Была трудная игра. Мы понимали, с кем встречаемся и очень серьезно готовились к матчу. Но киевское Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок. Они воспользовались нашими ошибками, поэтому счет такой, как есть.

У меня был хороший момент – наверное, лучше не придумаешь. Однако так получилось, что вратарь отбил мяч. Возможно, нужно было в этом эпизоде ​​пробить иначе. Это уже история, будем просматривать этот матч и готовиться к следующим.

Матч с Колоссом? Конечно, ожидаем тяжелую игру. У нас не может быть легких матчей, ведь мы – новички Премьер-лиги. Считаю, с Колосом будет поединок за шесть очков, ведь обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Олег Синица
Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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