Олег СИНИЦА: «Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок»

Игрок Левого Берега Олег Синица прокомментировали ход матча против Динамо в 8-м туре Украинской Премьер-лиги (0:3):

«Была трудная игра. Мы понимали, с кем встречаемся и очень серьезно готовились к матчу. Но киевское Динамо – такая команда, которая не прощает ошибок. Они воспользовались нашими ошибками, поэтому счет такой, как есть.

У меня был хороший момент – наверное, лучше не придумаешь. Однако так получилось, что вратарь отбил мяч. Возможно, нужно было в этом эпизоде ​​пробить иначе. Это уже история, будем просматривать этот матч и готовиться к следующим.

Матч с Колоссом? Конечно, ожидаем тяжелую игру. У нас не может быть легких матчей, ведь мы – новички Премьер-лиги. Считаю, с Колосом будет поединок за шесть очков, ведь обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы».