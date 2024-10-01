Виталий ПЕРВАК: «Допустили детские ошибки и проиграли Динамо»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился своими впечатлениями от матча 8-го тура УПЛ против «Динамо» (0:3):

«Допустили детские ошибки и проиграли. Своими ошибками мы помогли «Динамо». Красная карточка, ошибка голкипера. Это все в кучу и привело к такому результату. В атаке не хватило мастерства для того, чтобы забить. Моменты были, но мы их не реализовали.

Сегодня не играл Банада, но ротация состава – это нормальный процесс. На мой взгляд, Приходько сыграл достойно. У нас ряд футболистов хотят играть в составе.

Что касается второй желтой Самары, то не согласен с решением арбитра. На мой взгляд, сегодня арбитры не справились с давлением. Они допустили ряд ошибок. У Самара не было никакой агрессии, но таково решение арбитров.

На мой взгляд, быстрый забитый мяч повлиял на игру. После гола Михавка игра пошла уже по другому сценарию. Однако игровой дисциплиной своей команды остался доволен».