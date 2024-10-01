Наоми Осака – Коко Гофф. Соперница Стародубцевой. Смотреть онлайн. LIVE

30 сентября состоится матч 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Пекине (Китай) между Наоми Осакой (Япония, WTA 73) и Коко Гофф (США, WTA 6).

Поединок пройдет 5-м запуском на корте Capital Group Diamond после встречи Синнер – Бу Юнчаокете. Ориентировочное время начала встречи – 15:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Юлии Стародубцевой, либо против Анны Калинской.

Плеер видеотрансляции будет добавлен позже...

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