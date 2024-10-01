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01 октября 2024, 03:50 | Обновлено 01 октября 2024, 04:11
29
0

Таловеров сыграл весь матч и достиг ничьей с ЛАСК против Рапида

Команда украинца набрала 7 очков и занимает 11-ю позицию

01 октября 2024, 03:50 | Обновлено 01 октября 2024, 04:11
29
0
Таловеров сыграл весь матч и достиг ничьей с ЛАСК против Рапида
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В 8-м туре чемпионата Австрии Ласк в Вене встречался с местным «Рапидом».

Защитник сборной Украины Максим Таловеров отыграл за ЛАСК полный матч. Игра завершилась вничью (1:1).

Команда украинца набрала 7 очков и занимает предпоследнюю 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Австрии.

Чемпионат Австрии

8-й тур, 28 сентября

Рапид Вена – ЛАСК – 1:1

Голы: Бургшталлер, 27 – Жюль, 46

Турнирная таблица

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чемпионат Австрии по футболу Максим Таловеров ЛАСК Рапид Вена Гвидо Бургшталлер
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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