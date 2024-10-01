Другие новости01 октября 2024, 03:50 | Обновлено 01 октября 2024, 04:11
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Таловеров сыграл весь матч и достиг ничьей с ЛАСК против Рапида
Команда украинца набрала 7 очков и занимает 11-ю позицию
01 октября 2024, 03:50 | Обновлено 01 октября 2024, 04:11
29
0
В 8-м туре чемпионата Австрии Ласк в Вене встречался с местным «Рапидом».
Защитник сборной Украины Максим Таловеров отыграл за ЛАСК полный матч. Игра завершилась вничью (1:1).
Команда украинца набрала 7 очков и занимает предпоследнюю 11-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Австрии.
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Чемпионат Австрии
8-й тур, 28 сентября
Рапид Вена – ЛАСК – 1:1
Голы: Бургшталлер, 27 – Жюль, 46
Турнирная таблица
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