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Украина. Премьер лига
01 октября 2024, 02:59 | Обновлено 01 октября 2024, 03:05
118
0

Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре

Экс-футболист сборной Украины купил себе телефон и кроссовки

01 октября 2024, 02:59 | Обновлено 01 октября 2024, 03:05
118
0
Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре
Konoplay. Евгений Коноплянка

Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка на YouTube-канале Konoplay рассказал, куда потратил первую зарплату в футболе:

«Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.

И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла».

Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре

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Евгений Коноплянка Днепр зарплаты
Николай Степанов
Николай Степанов Источник
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