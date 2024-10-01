Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка на YouTube-канале Konoplay рассказал, куда потратил первую зарплату в футболе:

«Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.

И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла».

Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре