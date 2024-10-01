Украина. Премьер лига01 октября 2024, 02:59 | Обновлено 01 октября 2024, 03:05
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Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре
Экс-футболист сборной Украины купил себе телефон и кроссовки
01 октября 2024, 02:59 | Обновлено 01 октября 2024, 03:05
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Экс-футболист сборной Украины Евгений Коноплянка на YouTube-канале Konoplay рассказал, куда потратил первую зарплату в футболе:
«Как сегодня помню – купил телефон себе первый. Первый, как раньше мне дал папа Siemens A50, я никогда не забуду его.
И купил кроссовки Puma. Красные, чтобы все видели меня в центре Днепра. Так вся зарплата и ушла».
Коноплянка рассказал, на что потратил первую зарплату в Днепре
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