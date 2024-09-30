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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 18:22
92
0

Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы

30 сентября в 18:00 состоится последний матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги

30 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 18:22
92
0
Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы
ФК Заря. Стадион Динамо

30 сентября в 18:00 состоится последний матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» встретятся на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из города Сумы.

Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Заря - Ворскла стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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