Украина. Премьер лига30 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 18:22
92
0
Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы
30 сентября в 18:00 состоится последний матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги
30 сентября 2024, 17:55 | Обновлено 30 сентября 2024, 18:22
92
0
30 сентября в 18:00 состоится последний матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
Луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» встретятся на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из города Сумы.
Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 сентября 2024, 17:04 3
Дмитрий Крыськив попал в основной список игроков, вызванных на октябрьские матчи Лиги наций
Бокс | 30 сентября 2024, 08:16 11
Промоутер британца высказался о реванше
Футбол | 30.09.2024, 03:03
Футбол | 30.09.2024, 12:04
Футбол | 30.09.2024, 07:12
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.09.2024, 19:01
28.09.2024, 20:17 12
29.09.2024, 11:47 6
29.09.2024, 19:54 4
29.09.2024, 20:50 5
29.09.2024, 19:39
29.09.2024, 07:49 3
29.09.2024, 19:44 41