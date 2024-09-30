30 сентября в 18:00 состоится последний матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская «Заря» и полтавская «Ворскла» встретятся на стадионе Динамо им. В. Лобановского в Киеве.

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Обслуживать матч будет арбитр Клим Заброда из города Сумы.

Стали известны стартовые составы на матч Зари и Ворсклы