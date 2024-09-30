Венгерская команда, состоящая только из украинцев, вышла в 4-й раунд Кубка

Венгерский клуб «Торпо» выступает на уровне чемпионата области и участвует в национальном кубке Венгрии по футболу. Интересно, что команда на сто процентов состоит из этнических украинских футболистов. Правда, некоторые из них уже успели получить венгерское гражданство.

Тренирует команду также украинский специалист Иван Бубис, который до работы в Венгрии работал со стрыйской «Скалой». Тренером голкиперов в клубе является известный закарпатский футболист Владимир Васютик.

В составе команды играют экс-голкипер ужгородской «Говерлы» Михаил Готра и бывший полузащитник львовского «Руха» Максим Швед (брат известного украинского игрока Марьяна Шведа).

На профессиональном уровне ФК «Торпо» выступает в национальном кубке Венгрии и на стадии 1/16 финала встретится с командой «Иванча», которая играет в III лиге Венгрии.

В первом раунде венгерский клуб обыграл команду «Надьэчед» (0:0 по пенальти 5:4). В 1/64 финала ФК «Торпо» победил «МТК» из города Матесалка 2:1, а в 1/32 разобрались с клубом «Гатра» (5:0).