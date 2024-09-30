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  4. Хавбек Динамо оценил дебютный гол и победу в матче УПЛ
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 16:28 |
308
0

Хавбек Динамо оценил дебютный гол и победу в матче УПЛ

Рубчинский забил первый гол за киевлян

30 сентября 2024, 16:28 |
308
0
Хавбек Динамо оценил дебютный гол и победу в матче УПЛ
ФК Динамо Киев. Валентин Рубчинский

«Динамо» в матче чемпионата Украины обыграло «Левый Берег» 3:0, а дебютный гол в составе киевской команды забил полузащитник Валентин Рубчинский.

– Конечно, было непросто, ведь недавно у нас была очень тяжелая игра. Мы вернулись и почти сразу снова матч. Начали хорошо, игра была за нами, но потом начали ошибаться и понемногу теряли преимущество, а соперник выровнял игру. Но под конец, когда уже забили второй гол, стало легче.

– Какие впечатления после дебютного мяча за «Динамо»?

– Конечно, приятные. У меня были голевые моменты в предыдущих матчах, но тогда не удалось забить гол. Рад, что наконец-то удалось забить, я счастлив. Очень красивый гол забил Владимир Бражко.

– Удалось ли реализовать на поле все, что хотели?

– Конечно, нужно играть еще лучше, мы могли больше забивать. Нужно работать над реализацией. В общем, это уже тренер скажет, как мы сыграли и все ли выполнили.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Валентин Рубчинский Левый Берег - Динамо
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
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