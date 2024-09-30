Хавбек Динамо оценил дебютный гол и победу в матче УПЛ

«Динамо» в матче чемпионата Украины обыграло «Левый Берег» 3:0, а дебютный гол в составе киевской команды забил полузащитник Валентин Рубчинский.

– Конечно, было непросто, ведь недавно у нас была очень тяжелая игра. Мы вернулись и почти сразу снова матч. Начали хорошо, игра была за нами, но потом начали ошибаться и понемногу теряли преимущество, а соперник выровнял игру. Но под конец, когда уже забили второй гол, стало легче.

– Какие впечатления после дебютного мяча за «Динамо»?

– Конечно, приятные. У меня были голевые моменты в предыдущих матчах, но тогда не удалось забить гол. Рад, что наконец-то удалось забить, я счастлив. Очень красивый гол забил Владимир Бражко.

– Удалось ли реализовать на поле все, что хотели?

– Конечно, нужно играть еще лучше, мы могли больше забивать. Нужно работать над реализацией. В общем, это уже тренер скажет, как мы сыграли и все ли выполнили.