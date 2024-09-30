«Не надо помогать гранду». Левый берег недоволен судейством в игре с Динамо

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия своих подопечных в поединке 8 тура УПЛ с «Динамо», в котором они уступили 0:3:

– По организации игры, самоотдачи претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это отразилось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, «Динамо» производит самое сильное впечатление. По моему мнению, подопечные Александра Шовковского находятся в боевой спортивной форме и дадут бой 3 октября немецкому «Хоффенхайму» в Лиге Европы.

Вот почему смешными, иначе и не скажешь, выглядели некоторые решения судейской бригады в пользу «Динамо». В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист «Динамо» подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему».

Футболисты «Левого берега» занимают 13 место в УПЛ, набрав 6 очков.