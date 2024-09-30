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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 15:21 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:31
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2

«Не надо помогать гранду». Левый берег недоволен судейством в игре с Динамо

Первак отметил две серьезные ошибки арбитра

30 сентября 2024, 15:21 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:31
500
2
«Не надо помогать гранду». Левый берег недоволен судейством в игре с Динамо
ФК Левый берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого берега» Виталий Первак эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал действия своих подопечных в поединке 8 тура УПЛ с «Динамо», в котором они уступили 0:3:

– По организации игры, самоотдачи претензий к подопечным нет. Другое дело, что мастерство у соперника оказалось выше, и это отразилось на результате. Пожалуй, среди команд, с которыми встречались в УПЛ, «Динамо» производит самое сильное впечатление. По моему мнению, подопечные Александра Шовковского находятся в боевой спортивной форме и дадут бой 3 октября немецкому «Хоффенхайму» в Лиге Европы.

Вот почему смешными, иначе и не скажешь, выглядели некоторые решения судейской бригады в пользу «Динамо». В первом тайме нашему Климу Приходько едва не оторвали ногу – никакого наказания, после перерыва футболист «Динамо» подыграл себе мяч рукой в ​​своей штрафной – снова без реакции. Не нужно помогать гранду побеждать. Это только вредит ему».

Футболисты «Левого берега» занимают 13 место в УПЛ, набрав 6 очков.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Левый Берег - Динамо Виталий Первак инсайд
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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mist76
Стосовно руки, спочатку був поштовх в спину і там за інерцією рука зустрілась з мʼячем. Там гравець Динамо нічого не міг вдіяти і прибрати руку. Так що рефері все правильно вирішив
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0
дыряво с пердя🤣
Как дыр очку не тяни, её всё ровно жёстко натянут👉👌 
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-2
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