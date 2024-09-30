Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером

Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что матерная и оскорбительная кричалка фанов команды на матче против «Шахтера» была направлена в адрес россии, а не действующего чемпиона.

«Я вообще не вижу, что это адресовалось игрокам «Шахтера». Этот заряд звучал на других матчах, никакого негатива в адрес нашего гранда. То, что в ТикТоке написали, мол, заряд против «Шахтера», но это кто-то вбросил провокацию».

«А заряд рассчитан на русню, нашего единственного врага. Слово «Шахтер» вообще не звучит», – сказал Надеин.