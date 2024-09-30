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  4. Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:17
782
1

Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером

Надеин уверен, что кричалка не адресовалась Шахтеру

30 сентября 2024, 15:10 | Обновлено 30 сентября 2024, 15:17
782
1
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
ФК Шахтер

Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что матерная и оскорбительная кричалка фанов команды на матче против «Шахтера» была направлена в адрес россии, а не действующего чемпиона.

«Я вообще не вижу, что это адресовалось игрокам «Шахтера». Этот заряд звучал на других матчах, никакого негатива в адрес нашего гранда. То, что в ТикТоке написали, мол, заряд против «Шахтера», но это кто-то вбросил провокацию».

«А заряд рассчитан на русню, нашего единственного врага. Слово «Шахтер» вообще не звучит», – сказал Надеин.

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фанаты ультрас чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно Украинская Премьер-лига Верес - Шахтер Иван Надеин
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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C.Пеклов
А шановній сайт роздмухує ту роспропаганду.Про це я ще вчора писав.
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