Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Надеин уверен, что кричалка не адресовалась Шахтеру
Президент «Вереса» Иван Надеин уверен, что матерная и оскорбительная кричалка фанов команды на матче против «Шахтера» была направлена в адрес россии, а не действующего чемпиона.
«Я вообще не вижу, что это адресовалось игрокам «Шахтера». Этот заряд звучал на других матчах, никакого негатива в адрес нашего гранда. То, что в ТикТоке написали, мол, заряд против «Шахтера», но это кто-то вбросил провокацию».
«А заряд рассчитан на русню, нашего единственного врага. Слово «Шахтер» вообще не звучит», – сказал Надеин.
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