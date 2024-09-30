В Южной Африке убили бывшего футболиста сборной Элтона Мейринга

48-летнего бывшего футболиста и форварда сборной Южной Африки Элтона Мейринга нашли убитым в собственной квартире. По информации местной полиции, игрока зарезали неизвестные.

Мейринг выступал за южноафриканские клубы «Бафана Бафана», «Мамелоди Сандаунс», «Морока Суолоуз», «Джомо Космос», «Голден Аровс» и другие.

За сборную Южной Африки Мейринг сыграл 2 игры. После завершения профессиональной карьеры экс-форвард продолжал выступать за любительские клубы. Также десять лет тренировал местную молодежь.