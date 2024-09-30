Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Южной Африке убили бывшего футболиста сборной Элтона Мейринга
Другие новости
30 сентября 2024, 16:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:22
451
0

В Южной Африке убили бывшего футболиста сборной Элтона Мейринга

Бывшего игрока национальной сборной Южной Африки нашли убитым в своей квартире

30 сентября 2024, 16:19 | Обновлено 30 сентября 2024, 16:22
451
0
В Южной Африке убили бывшего футболиста сборной Элтона Мейринга
https://www.idiskitimes.co.za. Элтон Мейринг

48-летнего бывшего футболиста и форварда сборной Южной Африки Элтона Мейринга нашли убитым в собственной квартире. По информации местной полиции, игрока зарезали неизвестные.

Мейринг выступал за южноафриканские клубы «Бафана Бафана», «Мамелоди Сандаунс», «Морока Суолоуз», «Джомо Космос», «Голден Аровс» и другие.

За сборную Южной Африки Мейринг сыграл 2 игры. После завершения профессиональной карьеры экс-форвард продолжал выступать за любительские клубы. Также десять лет тренировал местную молодежь.

По теме:
В Англии умер известный комментатор снукера Клайв Эвертон
18-летняя велогонщица погибла на чемпионате мира в Швейцарии
Ушел из жизни отец Сергея Реброва
убийство сборная ЮАР по футболу смерть
Олександр Сільченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Футбол | 30 сентября 2024, 07:12 32
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ

Украинцем заинтересовался «Ливерпуль»

Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Футбол | 30 сентября 2024, 12:04 10
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?
Родри угрожал забастовкой, Фигу – снижением зарплат. За кем правда?

Интенсивность современного футбола лишь растет, и что с этим делать, пока не знает никто…

Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Футзал | 29.09.2024, 20:50
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
Украина – Венесуэла – 9:4. Феерический четвертьфинал! Видео голов и обзор
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Бокс | 30.09.2024, 08:16
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Футбол | 30.09.2024, 15:10
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Верес прокомментировал матерную кричалку фанов на матче с Шахтером
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
Довбик результативно завалил защитника. Рома вырвала победу у Венеции
29.09.2024, 18:01 10
Футбол
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
Сразу три мировых гранда хотят купить Лунина. В одном играет россиянин
30.09.2024, 00:19 1
Футбол
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
28.09.2024, 17:11
Футзал
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
Атлетико выступил с заявлением по поводу инцидента в матче с Реалом
30.09.2024, 03:03
Футбол
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
Праздник атакующего футзала. Сборная Украины вышла в полуфинал ЧМ
29.09.2024, 19:44 41
Футзал
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем