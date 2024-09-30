В Южной Африке убили бывшего футболиста сборной Элтона Мейринга
Бывшего игрока национальной сборной Южной Африки нашли убитым в своей квартире
48-летнего бывшего футболиста и форварда сборной Южной Африки Элтона Мейринга нашли убитым в собственной квартире. По информации местной полиции, игрока зарезали неизвестные.
Мейринг выступал за южноафриканские клубы «Бафана Бафана», «Мамелоди Сандаунс», «Морока Суолоуз», «Джомо Космос», «Голден Аровс» и другие.
За сборную Южной Африки Мейринг сыграл 2 игры. После завершения профессиональной карьеры экс-форвард продолжал выступать за любительские клубы. Также десять лет тренировал местную молодежь.
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