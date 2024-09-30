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Украина. Премьер лига
30 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 30 сентября 2024, 14:55
308
0

Роман ДИДЫК: «Мы вышли на поле слишком самоуверенными»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Колосом»

30 сентября 2024, 14:49 | Обновлено 30 сентября 2024, 14:55
308
0
Роман ДИДЫК: «Мы вышли на поле слишком самоуверенными»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 8-го тура УПЛ:

«Трудно объяснить, почему команда показала такую игру в матче с «Колосом». Видимо, после хорошей игры с «Динамо» мы вышли на поле слишком самоуверенными. Тогда как нам противостояла очень опытная команда с сильными футболистами.

Первые 15 минут матча «Рух» полностью провалил. Далее мы уже стали играть лучше, перевели мяч на половину поля соперника и давили на «Колос», впрочем этого оказалось недостаточно.

К сожалению, в этом поединке мы не создали достаточного количества опасных моментов, чтобы забить гол. «Рух» владел территориальным преимуществом, контролировал игру. Но когда ты не создаешь моменты, то нельзя рассчитывать на победу».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос Роман Дидык
Дмитро Вербинський Источник: ФК Рух Львов
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