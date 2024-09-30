Роман ДИДЫК: «Мы вышли на поле слишком самоуверенными»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 8-го тура УПЛ:

«Трудно объяснить, почему команда показала такую игру в матче с «Колосом». Видимо, после хорошей игры с «Динамо» мы вышли на поле слишком самоуверенными. Тогда как нам противостояла очень опытная команда с сильными футболистами.

Первые 15 минут матча «Рух» полностью провалил. Далее мы уже стали играть лучше, перевели мяч на половину поля соперника и давили на «Колос», впрочем этого оказалось недостаточно.

К сожалению, в этом поединке мы не создали достаточного количества опасных моментов, чтобы забить гол. «Рух» владел территориальным преимуществом, контролировал игру. Но когда ты не создаешь моменты, то нельзя рассчитывать на победу».