Роман ДИДЫК: «Мы вышли на поле слишком самоуверенными»
Защитник «Руха» прокомментировал ничью с «Колосом»
Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью против ковалевского «Колоса» (0:0) в матче 8-го тура УПЛ:
«Трудно объяснить, почему команда показала такую игру в матче с «Колосом». Видимо, после хорошей игры с «Динамо» мы вышли на поле слишком самоуверенными. Тогда как нам противостояла очень опытная команда с сильными футболистами.
Первые 15 минут матча «Рух» полностью провалил. Далее мы уже стали играть лучше, перевели мяч на половину поля соперника и давили на «Колос», впрочем этого оказалось недостаточно.
К сожалению, в этом поединке мы не создали достаточного количества опасных моментов, чтобы забить гол. «Рух» владел территориальным преимуществом, контролировал игру. Но когда ты не создаешь моменты, то нельзя рассчитывать на победу».
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