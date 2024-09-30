В Олимпиакосе рассказали, почему Яремчук пропустил очередной матч команды

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар пояснил, по каким причинам в матче 6-го тура чемпионата Греции с «Атромитосом» (2:0) не принял участие украинский нападающий команды Роман Яремчук. Он всю встречу провел в запасе пирейцев.

«Надеюсь, что мы сыграли хорошо. Это то, к чему мы готовимся, чтобы увидеть, что мы можем полагаться на некоторых игроков, когда наши ключевые игроки отсутствуют. Мы довольны тем, что состав команды показывает, что у нас есть решение на случай, если у нас возникнут [кадровые] проблемы.

Мы надеемся, что так будет и в дальнейшем, мы много работали над этим. Надеемся, что в течение сезона, когда у нас будет много игр, мы сможем рассчитывать на всех наших игроков, и они помогут команде», – цитирует Мендилибара пресс-служба «Олимпиакоса».

«Олимпиакос» в таблице чемпионата Греции занимает 2-е место с 13 очками после 6 игр. 6 октября пирейцы сыграют на выезде с «Панатинаикосом», который идет 8-м (8 пунктов).