Стало известно, сколько зарабатывают арбитры за один матч УПЛ

Клуб-хозяин матча Украинской Премьер-лиги в сезоне 2024/25 должен выделять 231 тысячу гривен на бригаду арбитров, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что кроме этих денег надо заплатить еще 90 тысяч за использование системы VAR.

По информации источника, конкретно главный арбитр игры за каждый матч получает гарантированные 45 тысяч гривен. Если рефери удастся отсудить матч без замечаний со стороны Комитета арбитров УАФ, то к этой сумме добавляется еще 15 тысяч гривен.

В прошлом сезоне гонорар главного арбитра матча УПЛ составлял 39 тысяч гривен.