Экс-игрок Шахтера провел в Бразилии 5-й подряд результативный матч
Неудержим на родине Алан Патрик
Клуб «Интернасьонал» в матче 28-го тура бразильской Серии А на своем поле добился уверенной победы над «Виторией» со счетом 3:1.
В компенсированное время первого тайма первый в матче гол «Интернасьонала» забил 33-летний полузащитник Алан Патрик, которому удалось точно реализовать 11-метровый.
Бывший игрок донецкого «Шахтера» отметился результативным действием в пятой подряд игре своей команды. К голу в ворота «Витории» он также добавил ассист на 90+2 минуте на Уэсли, который установил окончательный итог встречи.
В пяти последних матчах «Интернасьонала» Алан Патрик забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
В таблице бразильской Серии А «Интернасьонал» занимает 7-е место, имея 45 очков после 27 игр.
Напомним, Алан Патрик защищал цвета «Шахтера» с 2011 по 2022 год.
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