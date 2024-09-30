Экс-игрок Шахтера провел в Бразилии 5-й подряд результативный матч

Клуб «Интернасьонал» в матче 28-го тура бразильской Серии А на своем поле добился уверенной победы над «Виторией» со счетом 3:1.

В компенсированное время первого тайма первый в матче гол «Интернасьонала» забил 33-летний полузащитник Алан Патрик, которому удалось точно реализовать 11-метровый.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» отметился результативным действием в пятой подряд игре своей команды. К голу в ворота «Витории» он также добавил ассист на 90+2 минуте на Уэсли, который установил окончательный итог встречи.

В пяти последних матчах «Интернасьонала» Алан Патрик забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В таблице бразильской Серии А «Интернасьонал» занимает 7-е место, имея 45 очков после 27 игр.

Напомним, Алан Патрик защищал цвета «Шахтера» с 2011 по 2022 год.