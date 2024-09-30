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Бразилия
30 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 04:49
66
0

Экс-игрок Шахтера провел в Бразилии 5-й подряд результативный матч

Неудержим на родине Алан Патрик

30 сентября 2024, 04:40 | Обновлено 30 сентября 2024, 04:49
66
0
Экс-игрок Шахтера провел в Бразилии 5-й подряд результативный матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Клуб «Интернасьонал» в матче 28-го тура бразильской Серии А на своем поле добился уверенной победы над «Виторией» со счетом 3:1.

В компенсированное время первого тайма первый в матче гол «Интернасьонала» забил 33-летний полузащитник Алан Патрик, которому удалось точно реализовать 11-метровый.

Бывший игрок донецкого «Шахтера» отметился результативным действием в пятой подряд игре своей команды. К голу в ворота «Витории» он также добавил ассист на 90+2 минуте на Уэсли, который установил окончательный итог встречи.

В пяти последних матчах «Интернасьонала» Алан Патрик забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

В таблице бразильской Серии А «Интернасьонал» занимает 7-е место, имея 45 очков после 27 игр.

Напомним, Алан Патрик защищал цвета «Шахтера» с 2011 по 2022 год.

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Алан Патрик Интернасьонал чемпионат Бразилии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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