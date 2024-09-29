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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 22:26 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:39
251
0

Шахтер хочет приобрести молодежной сборной Украины

Илья Крупский заинтересовал чемпиона Украины

29 сентября 2024, 22:26 | Обновлено 29 сентября 2024, 22:39
251
0
Шахтер хочет приобрести молодежной сборной Украины
ФК Ворскла. Илья Крупский

Как стало известно Sport.ua, «Шахтер» заинтересован в услугах защитника «Ворсклы» и молодежной сборной Украины Ильи Крупского.

По нашей информации, «горняки» готовы заплатить за правого защитника молодежной сборной Украины более 1 млн евро. «Ворскла» в свою очередь хочет получить за Крупского не менее 3 млн евро.

Полтавчане не планируют расставаться с ведущим игроком команды во время зимней паузы, потому что летом следующего года Илья имеет все шансы поехать на молодежный Евро, после чего его трансферная стоимость может существенно возрасти за счет интереса европейских клубов.

В нынешнем сезоне Илья Крупский провел 7 матчей на уровне УПЛ и отметился один ассистом. Его контракт с «Ворсклой» действует до конца 2026 года. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 700 тысяч евро.

Ранее Руслан Ротань назвал Илью Крупского игроком нового поколения и отметил, что вскоре он может получить вызов в национальную сборную.

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инсайд Илья Крупский Шахтер Донецк Ворскла Полтава
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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