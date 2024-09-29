Стали известны стартовые составы на суперматч в Мадриде Атлетико – Реал
Поединок начнется 22 сентября в 22:00 по Киеву, Лунин остался на скамейке запасных
29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе Метрополитано в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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Тренеры объявили стартовые составы на игру.
Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа.
Стартовые составы на матч Атлетико – Реал:
📋✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 29, 2024
🆚 @Atleti #AtletiRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/rMQHare7gk
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/nF74UR0Ndp— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 29, 2024
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