Стали известны стартовые составы на суперматч в Мадриде Атлетико – Реал

29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Метрополитано в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа.

Стартовые составы на матч Атлетико – Реал: