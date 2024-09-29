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Испания
29 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:49
1079
0

Стали известны стартовые составы на суперматч в Мадриде Атлетико – Реал

Поединок начнется 22 сентября в 22:00 по Киеву, Лунин остался на скамейке запасных

29 сентября 2024, 20:45 | Обновлено 29 сентября 2024, 20:49
1079
0
Стали известны стартовые составы на суперматч в Мадриде Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

29 сентября состоится матч 8-го тура Ла Лиги 2024/25 между командами Атлетико Мадрид и Реал Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе Метрополитано в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы на игру.

Андрей Лунин остался на скамейке запасных. Ворота королевского клуба будет защищать Тибо Куртуа.

Стартовые составы на матч Атлетико – Реал:

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стартовые составы Реал Мадрид Атлетико Мадрид Атлетико - Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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