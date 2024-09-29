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29 сентября 2024, 17:42 |
103
0

УАФ поздравила Андрея Шевченко с днем рождения. Легенде исполнилось 48 лет

29 сентября у президента Украинской ассоциации футбола свой праздник

29 сентября 2024, 17:42 |
103
0
УАФ поздравила Андрея Шевченко с днем рождения. Легенде исполнилось 48 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Сегодня, 29 сентября, празднует свой день рождения легендарный украинский футболист, бывший наставник сборной Украины, а ныне — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Пресс-служба УАФ поздравила Шевченко:

«Искренне поздравляем Андрея Николаевича с праздником, желаем ему крепкого здоровья, новых достижений в развитии отечественного и европейского футбола и важнейшего для каждого украинца победы Украины в войне против агрессора.

С наилучшими пожеланиями – коллектив Украинской ассоциации футбола».

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Андрей Шевченко день рождения Украинская ассоциация футбола
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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