Другие новости29 сентября 2024, 17:42 |
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УАФ поздравила Андрея Шевченко с днем рождения. Легенде исполнилось 48 лет
29 сентября у президента Украинской ассоциации футбола свой праздник
29 сентября 2024, 17:42 |
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Сегодня, 29 сентября, празднует свой день рождения легендарный украинский футболист, бывший наставник сборной Украины, а ныне — президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.
Пресс-служба УАФ поздравила Шевченко:
«Искренне поздравляем Андрея Николаевича с праздником, желаем ему крепкого здоровья, новых достижений в развитии отечественного и европейского футбола и важнейшего для каждого украинца победы Украины в войне против агрессора.
С наилучшими пожеланиями – коллектив Украинской ассоциации футбола».
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