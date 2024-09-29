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Испания
29 сентября 2024, 15:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:43
1748
1

ВИДЕО. Почти ассист. Ла Лига смакует невероятный пас Цыганкова пяткой

Украинский вингер «Жироны» впечатлил социальные сети чемпионата Испании

29 сентября 2024, 15:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 15:43
1748
1
ВИДЕО. Почти ассист. Ла Лига смакует невероятный пас Цыганкова пяткой
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В воскресенье, 29 сентября 2024 года, проходит матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Сельтой» и «Жироной».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В самом начале матча украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков мог отличиться невероятным ассистом. 26-летний футболист отдал пас пяткой на Янхеля Эрреру, но тот с острого угла не сумел переиграть вратаря соперника.

Пас Цыганкова был опубликован в социальных сетях Ла Лиги.

ВИДЕО. Почти ассист. Ла Лига смакует невероятный пас Цыганкова пяткой

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Виктор Цыганков Янхель Эррера Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Сельта - Жирона
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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AndiM
Ну і повтор бл.
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