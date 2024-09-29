В воскресенье, 29 сентября 2024 года, проходит матч 8-го тура чемпионата Испании по футболу между «Сельтой» и «Жироной».

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В самом начале матча украинский вингер каталонского клуба Виктор Цыганков мог отличиться невероятным ассистом. 26-летний футболист отдал пас пяткой на Янхеля Эрреру, но тот с острого угла не сумел переиграть вратаря соперника.

Пас Цыганкова был опубликован в социальных сетях Ла Лиги.

ВИДЕО. Почти ассист. Ла Лига смакует невероятный пас Цыганкова пяткой