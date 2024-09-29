Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Венеция
Матч 6-го тура Серии А начнется в 16:00 по киевскому времени
В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Венеция».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».
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Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Нападающий «волков» Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
📋 Ecco la nostra formazione per #RomaVenezia 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) September 29, 2024
🟨 DAJE ROMA! 🟥#ASRoma pic.twitter.com/QnZzOCqUHq
Official Line Up. pic.twitter.com/vqKrl1IJeU— Venezia FC (@VeneziaFC_EN) September 29, 2024
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