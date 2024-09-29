Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Венеция
Италия
29 сентября 2024, 15:09 |
1494
0

Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Венеция

Матч 6-го тура Серии А начнется в 16:00 по киевскому времени

29 сентября 2024, 15:09 |
1494
0
Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Венеция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Венеция».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Нападающий «волков» Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

По теме:
Рома – Венеция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Серия А. Лацио нанес Торино первое поражение в сезоне
Рома – Венеция. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Венеция Артем Довбик стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
Футбол | 28 сентября 2024, 20:17 12
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»
РОТАНЬ: «Мы с Русолом закупили форму, чтобы не позориться перед финалом ЛЕ»

Экс-игрок «Днепра» вспомнил напряженную ситуацию в клубе перед историческим финалом еврокубка

Глава лыжной федерации россии призвала «кинуть бомбу на Лондон»
Зимние виды | 29 сентября 2024, 11:18 6
Глава лыжной федерации россии призвала «кинуть бомбу на Лондон»
Глава лыжной федерации россии призвала «кинуть бомбу на Лондон»

Дикое заявление от Елены Вяльбе

«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
Футзал | 28.09.2024, 17:11
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Главная сенсация турнира». Игрок сборной Украины – о четвертьфинале ЧМ
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
Бокс | 29.09.2024, 07:14
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
ФИФА назвала 12 стадионов, которые примут клубный ЧМ-2025
Футбол | 29.09.2024, 14:03
ФИФА назвала 12 стадионов, которые примут клубный ЧМ-2025
ФИФА назвала 12 стадионов, которые примут клубный ЧМ-2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
Чжан Чжилей рассказал, почему бойцам хевивейта следует остерегаться Дюбуа
28.09.2024, 12:20 1
Бокс
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
Букмекеры оценили шансы Украины на титул ЧМ-2024 перед стартом 1/4 финала
29.09.2024, 07:31 3
Футзал
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
КОНОПЛЯ: «Игрок провел ночь с женой перед матчем? Есть негласные правила»
27.09.2024, 19:25 2
Футбол
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
Стало известно, за какую сумму денег экс-игрок Юве и Ромы продался в москву
27.09.2024, 22:32 12
Футбол
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
«Это 100%». Чисора назвал победителя 2 боя Усик – Фьюри и объяснил причину
28.09.2024, 07:47 1
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
БЕЛЛИНГЕМ – о победе над МС в Лиге чемпионов: «Лунин был героем того дня»
27.09.2024, 19:06 3
Футбол
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
Кризис в Шахтере: Матвиенко на коленях, Пушич читает мантры о качестве игры
28.09.2024, 09:45 81
Футбол
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
28.09.2024, 08:16 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем