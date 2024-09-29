Сыграет ли Довбик? Стали известны стартовые составы на матч Рома – Венеция

В воскресенье, 29 сентября, состоится матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Венеция».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Олимпико».

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Наставники обеих команд определили стартовые составы на этот матч. Нападающий «волков» Артем Довбик выйдет в стартовом составе на этот поединок.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.