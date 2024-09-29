Ведущие игроки ЛНЗ пропустят матч с Шахтером
Три футболиста не успевают восстановиться
Как стало известно Sport.ua, к календарному поединку 9 тура УПЛ – с «Шахтером», который состоится 6 октября, не успеют восстановиться после повреждений ведущие игроки ЛНЗ – Оливье Тилль, Александр Каплиенко и Айди Дайко.
По имеющимся данным, их возвращение в строй ожидается уже после октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.
Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают пятое место в УПЛ.
Ранее защитник черкащан Геннадий Пасич рассказал, что помешало его команде удержать победный счет в игре с «Черноморцем».
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