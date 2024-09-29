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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 13:47 |
1010
0

Ведущие игроки ЛНЗ пропустят матч с Шахтером

Три футболиста не успевают восстановиться

29 сентября 2024, 13:47 |
1010
0
Ведущие игроки ЛНЗ пропустят матч с Шахтером
ФК ЛНЗ. Оливье Тилль

Как стало известно Sport.ua, к календарному поединку 9 тура УПЛ – с «Шахтером», который состоится 6 октября, не успеют восстановиться после повреждений ведущие игроки ЛНЗ – Оливье Тилль, Александр Каплиенко и Айди Дайко.

По имеющимся данным, их возвращение в строй ожидается уже после октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают пятое место в УПЛ.

Ранее защитник черкащан Геннадий Пасич рассказал, что помешало его команде удержать победный счет в игре с «Черноморцем».

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Оливье Тилль Александр Каплиенко Айди Дайко ЛНЗ Черкассы Шахтер Донецк Шахтер - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд травма
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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