Ведущие игроки ЛНЗ пропустят матч с Шахтером

Как стало известно Sport.ua, к календарному поединку 9 тура УПЛ – с «Шахтером», который состоится 6 октября, не успеют восстановиться после повреждений ведущие игроки ЛНЗ – Оливье Тилль, Александр Каплиенко и Айди Дайко.

По имеющимся данным, их возвращение в строй ожидается уже после октябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.

Сейчас в активе футболистов ЛНЗ 12 очков и они занимают пятое место в УПЛ.

Ранее защитник черкащан Геннадий Пасич рассказал, что помешало его команде удержать победный счет в игре с «Черноморцем».