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  4. Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет за сборную Португалии
Испания
29 сентября 2024, 15:18 |
853
0

Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет за сборную Португалии

Диогу Далот может покинуть «Манчестер Юнайтед»

29 сентября 2024, 15:18 |
853
0
Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет за сборную Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Далот

Мадридский «Реал» интересуется португальским защитником английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 25-летнем футболисте замену для возрастного Дани Карвахаля.

Отмечается, что сначала фаворитом боссов «сливочных» был Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», но сейчас вероятность его перехода снизилась из-за размышлений игрока о продлении контракта с родным клубом.

В сезоне 2024/25 Диогу Далот провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

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Диогу Далот Дани Карвахаль Реал Мадрид Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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