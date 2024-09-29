Реал нашел неожиданную замену Карвахалю. Он играет за сборную Португалии

Мадридский «Реал» интересуется португальским защитником английского «Манчестер Юнайтед» Диогу Далотом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство королевского клуба видит в 25-летнем футболисте замену для возрастного Дани Карвахаля.

Отмечается, что сначала фаворитом боссов «сливочных» был Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля», но сейчас вероятность его перехода снизилась из-за размышлений игрока о продлении контракта с родным клубом.

В сезоне 2024/25 Диогу Далот провел 8 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.