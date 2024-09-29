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Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 13:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 14:28
312
1

ДРАМБАЕВ: «Могли забивать три-четыре гола и закрывать игру, но...»

Защитник Кривбасса – о поражении от Александрии

29 сентября 2024, 13:39 | Обновлено 29 сентября 2024, 14:28
312
1
ДРАМБАЕВ: «Могли забивать три-четыре гола и закрывать игру, но...»
ФК Кривбасс. Александр Драмбаев

28 сентября состоялся матч 8-го тура УПЛ между «Кривбассом» и «Александрией» (0:1). Защитник криворожского клуба Александр Драмбаев прокомментировал поражение:

– Как можешь прокомментировать игру?

– Считаю, мы показали очень хороший футбол. У нас все получалось, кроме реализации моментов. Знали, как будет играть соперник. Разбирали это на теории, потому знали, к чему готовиться. Случилось так, что было достаточно моментов, особенно в первом тайме. Могли забивать три-четыре гола и «закрывать» игру, но не повезло в завершении.

«Александрия» имела свои один или два момента, и свой шанс она реализовала. После перерыва им ничего не удалось создать. «Кривбасс» постоянно шел вперед, очень хотели не только сравнять счет, но и одержать победу, но нам это не удалось. Сегодня подвела реализация.

– Чего не хватило, по твоему мнению?

– В последнем звене не хватило последнего паса, последнего точного удара. Такое бывает. Надо еще больше работать над реализацией и исправляться.

– В команде новичок – Ноа Ндомбази. Как его встретили?

– Все хорошо. Сделали ему «коридорчик» на первой тренировке. Немного пошутили. Пока он занимается индивидуально, только присоединился к команде. Думаю, через несколько дней он будет с нами в общей группе и будем знакомиться на поле больше.

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Александр Драмбаев Кривбасс Кривой Рог Александрия Кривбасс - Александрия чемпионат Украины по футболу
Іван Распутін Источник: ФК Кривбасс
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MIRRA
Це футболісти могли б, а ви - колгоспники, лише язиком вмієте
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