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29 сентября 2024, 11:42 |
222
0

Экс-звезда Милана и ПСЖ объявил о завершении карьеры

Жереми Менез повесил бутсы на гвоздь

29 сентября 2024, 11:42 |
222
0
Экс-звезда Милана и ПСЖ объявил о завершении карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Менез

Известный французский форвард Жереми Менез объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом в карьере игрока стал итальянский «Бари», цвета которого он защищал в сезоне 2023/2024.

Менез больше всего известен по выступлениям за «Монако», «Рому», «ПСЖ» и «Милан». Также защищал цвета «Сошо», «Бордо», «Антальяспора», «Америки», ФК «Париж» и «Реджины».

В период с 2010 по 2013 годы Менез провел 24 матча и забил 2 гола за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012. На том турнире Жереми провел 3 матча и отличился голом в ворота сборной Украины в матче группового этапа, который завершился победой Франции 2:0.

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Жереми Менез завершение карьеры
Олег Дидух Источник: OneFootball
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