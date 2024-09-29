Экс-звезда Милана и ПСЖ объявил о завершении карьеры

Известный французский форвард Жереми Менез объявил о завершении карьеры в возрасте 37 лет. Последним клубом в карьере игрока стал итальянский «Бари», цвета которого он защищал в сезоне 2023/2024.

Менез больше всего известен по выступлениям за «Монако», «Рому», «ПСЖ» и «Милан». Также защищал цвета «Сошо», «Бордо», «Антальяспора», «Америки», ФК «Париж» и «Реджины».

В период с 2010 по 2013 годы Менез провел 24 матча и забил 2 гола за сборную Франции, в составе которой принимал участие в Евро-2012. На том турнире Жереми провел 3 матча и отличился голом в ворота сборной Украины в матче группового этапа, который завершился победой Франции 2:0.