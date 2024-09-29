ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
Болельщики ровенского клуба не очень хорошего мнения о горняках
В пятницу, 27 сентября 2024 года, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и донецким «Шахтером».
Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно. Поединок завершился с ничейным счетом 1:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Во время матча болельщики хозяев на трибунах исполнили кричалку в адрес «горняков»:
«В нашем лесу сосен полно, мы наделаем вам гробы. Ваш футбол нам до п***ы, и вам п***а».
ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
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сейчас какой то слабоумный еще додумается себе аккаунт с аватаркой Вереса создать и рассказывать, что в Ровно вообще то все за шахтер, а это так - гастролеры заезжие
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були не в захваті від кричалки...
Донецьк - це Україна. Луганськ - це теж Україна. Як і Крим, та інші захоплені рашкою міста та села.
Ганьба рівненським вболівальникам!!!!!