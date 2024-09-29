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  4. ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:55
1534
24

ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера

Болельщики ровенского клуба не очень хорошего мнения о горняках

29 сентября 2024, 12:10 | Обновлено 29 сентября 2024, 12:55
1534
24
ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера
УПЛ

В пятницу, 27 сентября 2024 года, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и донецким «Шахтером».

Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно. Поединок завершился с ничейным счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Во время матча болельщики хозяев на трибунах исполнили кричалку в адрес «горняков»:

«В нашем лесу сосен полно, мы наделаем вам гробы. Ваш футбол нам до п***ы, и вам п***а».

ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера

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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 24
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Harun Bakircioğlu
Плоско, безыдейно. Можно было чето пооригинальней придумать, без матюков хотя бы.
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+4
FunnyCat_____
Почти уверен что шахтёр полезет в УАФ на предмет тех поражение Вереса теперь 
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+4
FunnyCat_____
ахахахахах забавно смотреть как у  " нейтральных"  болельщиков жопа полыхает 
сейчас какой то слабоумный еще додумается себе аккаунт с аватаркой Вереса создать и рассказывать, что в Ровно вообще то все за шахтер, а это так -  гастролеры заезжие 
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+2
ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
АБИДНА НО ПЕРЕЖЕВЁМ ТО ЧЬТО НАС ФСЕ НЕ ЛЮБЯТ ЭТА НЕ НАША ПРАБЛЕМА  ФСЕ ЗАВИДУЮТ НАШЕЙ ЧЕСТНАСТИ И МУЖЕСТВУ ВПЕРЕД ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЕР ВСЯ УКРАИНА ЗА ТЕБЯ 
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+2
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Pavel_i_CO
Лугандонам ніде не раді
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+1
George1
Верес пару игр поиграет без болельщиков за этих идиотов 
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+1
Burevestnik
чи є зараз у вболівальників ШД якісь кричалки?
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0
Володимир
Из- за  безнадзорного хулиганья  нормальным  людям  , т. е. болельщикиам г. РОВНО  , теперь минимум  на пару игр  Вереса вход на стадион будет закрыт .                    Интересно , а что по этому поводу  предпримут власть держащие  в городе ?  Это ведь нечто большее , чем просто  " кричалка 
 "  !
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0
Vitaly Kozak
Довбо... Автора  і організатора мали б знайти компетентні органи.
Ответить
0
Burevestnik
судячи по рахунку матчу, то гравці ШеДе 
були не в захваті від кричалки...   
Ответить
-1
NoMad
Як так, таке кричати в бiк найпопулярнiшого клубу (за словами щурiв) України?) 
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-1
Віктор Коробка
Українці - це ті, хто за єдину та неділиму. Це ті, хто йшов в маршах миру перед матчами. Це ті, хто перегукувалися назвами міст-суперників. А ці - такі ж сепари, нічим не відрізняються від тих, хто кричав: "путін, введи войска", та тих, хто горів в Домі Профспілок в Одесі. Їх, на жаль, теж дохрена в Україні.
   Донецьк - це Україна. Луганськ - це теж Україна. Як і Крим, та інші захоплені рашкою міста та села.
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-3
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Frank Piter
Вирус до бою - гивняны с тобою! 
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-3
proffesor
Рівненське бидло... На передок цих "героїв"!!!
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-4
Показать Скрыть 1 ответ
Отаман
Бовдури.
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-6
_Quantum19_
На розгляд КДК УАФ. У Європі за таке штрафують, а на стадіон накладають санкції. 
Ганьба рівненським вболівальникам!!!!!
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-6
C.Пеклов
для чого це редакція сайту виклала?
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-7
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MaximusOne
А чого вони всі в чорному, скінхеди чи що ?, "в нашім" селюки бля, ТЦК їх не шукає ?
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-7
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