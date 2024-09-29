В пятницу, 27 сентября 2024 года, состоялся матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги между ровенским «Вересом» и донецким «Шахтером».

Игра прошла на стадионе «Авангард» в Ровно. Поединок завершился с ничейным счетом 1:1.

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Во время матча болельщики хозяев на трибунах исполнили кричалку в адрес «горняков»:

«В нашем лесу сосен полно, мы наделаем вам гробы. Ваш футбол нам до п***ы, и вам п***а».

ВИДЕО 18+. Ультрас Вереса исполнили нецензурную кричалку в адрес Шахтера