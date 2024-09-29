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  4. «Мог быть как Роналду». Ротань оценил потенциал экс-игрока сборной Украины
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 10:51 |
1090
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«Мог быть как Роналду». Ротань оценил потенциал экс-игрока сборной Украины

Главный тренер «Александрии» не понимает, почему Коноплянке не удалось стать европейской звездой

29 сентября 2024, 10:51 |
1090
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«Мог быть как Роналду». Ротань оценил потенциал экс-игрока сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань высказался относительно потенциала бывшего игрока национальной сборной Украины Евгения Коноплянки:

«По моему мнению, Женя работал всегда на 100%. Если сейчас смотреть, реализовал ли он свой потенциал, то, пожалуй, нет. Все мы ждали от него, что он вот-вот будет звездой европейского футбола.

Возможно, где-то переходы в те или иные клубы, какие-то другие моменты не позволили ему реализовать потенциал. Если спросить, было ли ему куда дальше развиваться, то да, это бесспорно. Но все равно, для меня Коноплянка – один из лучших вингеров не только в Украине, но и в Европе за последние 10 лет точно.

В спорте очень много факторов: свой тренер, правильная команда, где игроку будет комфортно – это все и многое другое влияет на результаты. Думаю, что если вы спросите Женю, что именно помешало, то и он сам не сможет дать ответ. Мне остается лишь подтвердить, что у него был потенциал, чтобы быть ближе к звездам мирового футбола, таким как Криштиану Роналду, например».

Ранее относительно потенциала Евгения Коноплянки высказался Роман Зозуля.

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Руслан Ротань Криштиану Роналду Евгений Коноплянка Александрия Аль-Наср Эр-Рияд
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Alehandro
Гучна, але нічим не аргементована заява... Козирем Коноплянки була вибуховість. Захисникам було важко реагувати на зміну вектору руху Коноплянки. Але, об"єктивно, арсенал технічних засобів у Жені був досить посередній і, коли захист суперника до гри добре готувався і вивчав гру Коноплянки, то нічим він вже не міг здивувати. Чимось за профайлом нагадує Віліана. От тільки Віліан в 35 ще +/- основним був у Фулгемі, а Коноплянка у 34 вже зачохлився після років мандрівок по далеко не кращої якості клубах...
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