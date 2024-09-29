«Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой
Бывшие игроки сборной Украины много раз сталкивались с проблемами с агентами
Бывший нападающий национальной сборной Украины Роман Зозуля в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему вместе с Евгением Коноплянкой создал футбольное агентство:
– Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?
– Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, поэтому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек считает, что украинец завершит карьеру
Поединок состоится 29 сентября в 15:00 по Киеву