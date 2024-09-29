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  4. «Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 10:33 |
528
1

«Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой

Бывшие игроки сборной Украины много раз сталкивались с проблемами с агентами

29 сентября 2024, 10:33 |
528
1
«Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой
Роман Зозуля

Бывший нападающий национальной сборной Украины Роман Зозуля в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему вместе с Евгением Коноплянкой создал футбольное агентство:

– Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?

– Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, поэтому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка футбольные агенты
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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ViAn
Хлопці, а коли ви приїдете додому? Коно у Кропивницький, а Рома в Київ? Чи з Іспанії краще видно проблеми агентські в Україні?
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