«Решили помочь». Зозуля объяснил, почему создал агентство с Коноплянкой

Бывший нападающий национальной сборной Украины Роман Зозуля в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему вместе с Евгением Коноплянкой создал футбольное агентство:

– Вы с Коноплянкой создали совместную агентскую компанию, это правда?

– Да, это правда. Мы с Женей создали агентскую компанию, потому что видим, какие недостатки были и есть сейчас в этой сфере в Украине. Не так давно закончили карьеры футболистов и много раз сталкивались с проблемами с агентами, поэтому решили помочь действующим футболистам и изменить ситуацию в этой сфере.