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  4. «Хотя бы 1%...» Зозуля признался, сумел ли Коноплянка реализовать потенциал
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 09:54 |
276
2

«Хотя бы 1%...» Зозуля признался, сумел ли Коноплянка реализовать потенциал

Роман считает Евгения лучшим левым вингером в истории Украины

29 сентября 2024, 09:54 |
276
2
«Хотя бы 1%...» Зозуля признался, сумел ли Коноплянка реализовать потенциал
ФК Днепр. Евгений Коноплянка и Роман Зозуля

Бывший нападающий национальной сборной Украины Роман Зозуля в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно карьеры своего друга Евгения Коноплянки:

«Знаете, пусть хотя бы 1% наших игроков реализует свой потенциал так же, как реализовал его Евгений. Он поиграл в таких серьезных командах, как «Шальке», «Севилья». Отыграл много матчей и за сборную – аж 87. Кто не реализует свой потенциал – в таких командах не играют. Возможно, он мог лучше, но это уже его дело.

Для меня Коноплянка – лучший левый вингер в истории Украины. Считаю, что у него была очень сильная и замечательная карьера, мало кто из украинских футболистов может похвастаться такой карьерой».

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Роман Зозуля Евгений Коноплянка
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Источник
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introvert
В Севільї, Шальке, ну й у Шахті звичайно, Коно просто отримував зарплату. Грав він лише в Дніпрі, ну й інколи за збірну.
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protasov_lyopu_dadaj
Миша пошел по неверному пути Жени
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