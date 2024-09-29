«Хотя бы 1%...» Зозуля признался, сумел ли Коноплянка реализовать потенциал
Роман считает Евгения лучшим левым вингером в истории Украины
Бывший нападающий национальной сборной Украины Роман Зозуля в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался относительно карьеры своего друга Евгения Коноплянки:
«Знаете, пусть хотя бы 1% наших игроков реализует свой потенциал так же, как реализовал его Евгений. Он поиграл в таких серьезных командах, как «Шальке», «Севилья». Отыграл много матчей и за сборную – аж 87. Кто не реализует свой потенциал – в таких командах не играют. Возможно, он мог лучше, но это уже его дело.
Для меня Коноплянка – лучший левый вингер в истории Украины. Считаю, что у него была очень сильная и замечательная карьера, мало кто из украинских футболистов может похвастаться такой карьерой».
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