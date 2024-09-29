Перес и Анчелотти определили игрока, который точно покинет Реал зимой
Хесус Вальехо не нужен королевскому клубу
Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет королевский клуб зимой, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти уже приняли соответствующее решение.
Контракт 27-летнего футболиста действует до завершения сезона 2024/25, но «сливочные» хотят ускорить его уход.
В этой кампании Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут) и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Ранее Карло Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш «Золотого мяча».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер «Реала» – о предстоящем матче с «Атлетико»
Леброн Джеймс, Девин Хейни, Льюис Хэмилтон и причем тут Райан Гарсия