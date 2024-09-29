Перес и Анчелотти определили игрока, который точно покинет Реал зимой

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет королевский клуб зимой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти уже приняли соответствующее решение.

Контракт 27-летнего футболиста действует до завершения сезона 2024/25, но «сливочные» хотят ускорить его уход.

В этой кампании Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут) и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее Карло Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш «Золотого мяча».