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  4. Перес и Анчелотти определили игрока, который точно покинет Реал зимой
Испания
29 сентября 2024, 09:47 |
576
0

Перес и Анчелотти определили игрока, который точно покинет Реал зимой

Хесус Вальехо не нужен королевскому клубу

29 сентября 2024, 09:47 |
576
0
Перес и Анчелотти определили игрока, который точно покинет Реал зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Вальехо

Центральный защитник мадридского «Реала» Хесус Вальехо покинет королевский клуб зимой, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президент клуба Флорентино Перес и главный тренер Карло Анчелотти уже приняли соответствующее решение.

Контракт 27-летнего футболиста действует до завершения сезона 2024/25, но «сливочные» хотят ускорить его уход.

В этой кампании Хесус Вальехо провел 1 матч на клубном уровне (10 игровых минут) и не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

Ранее Карло Анчелотти назвал своего фаворита на выигрыш «Золотого мяча».

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Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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