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  4. Известный эксперт сравнил Супрягу и Герреро. Есть общее
Украина. Премьер лига
29 сентября 2024, 09:12 |
487
0

Известный эксперт сравнил Супрягу и Герреро. Есть общее

Олег Федорчук считает, что оба нападающих имеют проблемы в карьере

29 сентября 2024, 09:12 |
487
0
Известный эксперт сравнил Супрягу и Герреро. Есть общее
Олег Федорчук

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук сравнил перспективы панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро и украинского форварда луганской «Зари» Владислава Супрягу:

«Оба футболиста имеют проблемы в карьере. Герреро всего 24, а он уже множество команд сменил. У Супряги немножко похожая ситуация. У обоих футболистов были яркие вспышки. Оба Водолеи, но у них разный темперамент.

Герреро является более универсальным, чем Супряга. Эдуардо может действовать из глубины и на фланге. Влад, в свою очередь, является зависимым от партнеров и игры на него».

Напомним, летом «Динамо» приобрело у «Зари» Герреро и отдало «мужикам» Супрягу в аренду.

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Владислав Супряга Эдуардо Герреро Динамо Киев Заря Луганск Олег Федорчук Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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