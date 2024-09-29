Известный эксперт сравнил Супрягу и Герреро. Есть общее

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук сравнил перспективы панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро и украинского форварда луганской «Зари» Владислава Супрягу:

«Оба футболиста имеют проблемы в карьере. Герреро всего 24, а он уже множество команд сменил. У Супряги немножко похожая ситуация. У обоих футболистов были яркие вспышки. Оба Водолеи, но у них разный темперамент.

Герреро является более универсальным, чем Супряга. Эдуардо может действовать из глубины и на фланге. Влад, в свою очередь, является зависимым от партнеров и игры на него».

Напомним, летом «Динамо» приобрело у «Зари» Герреро и отдало «мужикам» Супрягу в аренду.