ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с 25-летним полузащитником

Сразу после вчерашнего матча с «Шахтером» двадцатипятилетний полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский подписал новый контракт с красно-черными.

Соглашение с футболистом будет действовать до завершения сезона 2025/2026.

В состав красно-черных Виталий Дахновский присоединился на старте еще перволигового сезона 2020/2021. За «Верес» футболист во всех турнирах уже сыграл 107 матчей, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе ровенчан в 2021 году полузащитник стал чемпионом Первой лиги.