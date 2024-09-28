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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с 25-летним полузащитником
Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 21:33 |
194
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с 25-летним полузащитником

Виталий Дахновский подписал новое соглашение до конца сезона 2025/26

28 сентября 2024, 21:33 |
194
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с 25-летним полузащитником
ФК Верес. Виталий Дахновский

Сразу после вчерашнего матча с «Шахтером» двадцатипятилетний полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский подписал новый контракт с красно-черными.

Соглашение с футболистом будет действовать до завершения сезона 2025/2026.

В состав красно-черных Виталий Дахновский присоединился на старте еще перволигового сезона 2020/2021. За «Верес» футболист во всех турнирах уже сыграл 107 матчей, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе ровенчан в 2021 году полузащитник стал чемпионом Первой лиги.

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Виталий Дахновский Верес Ровно чемпионат Украины по футболу продление контракта
Іван Распутін Источник: ФК Верес
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