Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 21:33 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракт с 25-летним полузащитником
Виталий Дахновский подписал новое соглашение до конца сезона 2025/26
28 сентября 2024, 21:33 |
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Сразу после вчерашнего матча с «Шахтером» двадцатипятилетний полузащитник ровенского «Вереса» Виталий Дахновский подписал новый контракт с красно-черными.
Соглашение с футболистом будет действовать до завершения сезона 2025/2026.
В состав красно-черных Виталий Дахновский присоединился на старте еще перволигового сезона 2020/2021. За «Верес» футболист во всех турнирах уже сыграл 107 матчей, забил 12 мячей и отдал 16 результативных передач. В составе ровенчан в 2021 году полузащитник стал чемпионом Первой лиги.
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