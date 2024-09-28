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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:34
71
0

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ между Карпатами и Полесьем

Матч пройдет 28 сентября в 18:00 во Львове на стадионе «Украина»

28 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:34
71
0
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ между Карпатами и Полесьем
ФК Карпаты

28 сентября в 18:00 состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

Львовские «Карпаты» будут принимать житомирское «Полесье».

Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина».

Стали известны стартовые составы на матч УПЛ между Карпатами и Полесьем

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Карпаты - Полесье стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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