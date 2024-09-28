Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:34
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Стали известны стартовые составы на матч УПЛ между Карпатами и Полесьем
Матч пройдет 28 сентября в 18:00 во Львове на стадионе «Украина»
28 сентября 2024, 17:51 | Обновлено 28 сентября 2024, 18:34
71
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28 сентября в 18:00 состоится поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
Львовские «Карпаты» будут принимать житомирское «Полесье».
Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина».
Стали известны стартовые составы на матч УПЛ между Карпатами и Полесьем
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