Наставник сборной Испании высказался о травме Родри
Луис де ла Фуэнте знает, кем заменить полузащитника Манчестер Сити
Главный тренер сборной Исапнии Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму звездного лидера «Манчестер Сити» и «красной фурии» Родри:
«Для меня Родри – лучший игрок в мире в своем амплуа, а также отличный лидер. Это огромная потеря, но нам повезло, что на этой позиции есть второй лучший игрок, каков Мартин Субименди.
Мы должны найти баланс между играми, которые нужно сыграть, и здоровьем футболистов. Ради футбола было бы важно добиться этого баланса.
В Испанской Федерации мы всегда заботимся и придаем приоритет здоровью футбола, и теперь мы видим, что, к сожалению, происходит много травм, Родри – одна из них».
Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала на 20-й минуте. По прогнозам, 28-летний испанец пропустит всю нынешнюю кампанию.
В сезоне 2024/25 Родри успел сыграть за горожан в АПЛ 3 игры, в которых не отличился результативными действиями.
🗣️ Luis de la Fuente: "¿Rodri? Zubimendi es el segundo mejor en su posición"https://t.co/8aVA0iCq55— Diario SPORT (@sport) September 28, 2024
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