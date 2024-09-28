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  4. Наставник сборной Испании высказался о травме Родри
Англия
28 сентября 2024, 18:16 |
238
0

Наставник сборной Испании высказался о травме Родри

Луис де ла Фуэнте знает, кем заменить полузащитника Манчестер Сити

28 сентября 2024, 18:16 |
238
0
Наставник сборной Испании высказался о травме Родри
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Главный тренер сборной Исапнии Луис де ла Фуэнте прокомментировал травму звездного лидера «Манчестер Сити» и «красной фурии» Родри:

«Для меня Родри – лучший игрок в мире в своем амплуа, а также отличный лидер. Это огромная потеря, но нам повезло, что на этой позиции есть второй лучший игрок, каков Мартин Субименди.

Мы должны найти баланс между играми, которые нужно сыграть, и здоровьем футболистов. Ради футбола было бы важно добиться этого баланса.

В Испанской Федерации мы всегда заботимся и придаем приоритет здоровью футбола, и теперь мы видим, что, к сожалению, происходит много травм, Родри – одна из них».

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против Арсенала на 20-й минуте. По прогнозам, 28-летний испанец пропустит всю нынешнюю кампанию.

В сезоне 2024/25 Родри успел сыграть за горожан в АПЛ 3 игры, в которых не отличился результативными действиями.

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Луис де ла Фуэнте Родри Мартин Субименди Манчестер Сити женская сборная Испании по футболу
Іван Распутін Источник: Sport.es
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