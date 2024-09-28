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Украина. Премьер лига
28 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:20
111
0

Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем

Матч пройдет 28 сентября в 15:30 в Ковалевке на стадионе «Колос»

28 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:20
111
0
Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем
ФК ЛНЗ

28 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги.

В поединке УПЛ сыграют ЛНЗ Черкассы и «Черноморец» Одесса.

Матч пройдет в Ковалевке, на стадионе «Колос».

Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем

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чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Черноморец стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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