Украина. Премьер лига28 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:20
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Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем
Матч пройдет 28 сентября в 15:30 в Ковалевке на стадионе «Колос»
28 сентября 2024, 15:23 | Обновлено 28 сентября 2024, 16:20
111
0
28 сентября в 15:30 состоится матч 8-го тура Украинской Премьер-лиги.
В поединке УПЛ сыграют ЛНЗ Черкассы и «Черноморец» Одесса.
Матч пройдет в Ковалевке, на стадионе «Колос».
Названы стартовые составы на матч между ЛНЗ и Черноморцем
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