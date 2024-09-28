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  4. Александр Овчаренко – Карлос Санчес Ховер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
28 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:00
29
0

Александр Овчаренко – Карлос Санчес Ховер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире ITF в Италии

28 сентября 2024, 11:59 | Обновлено 28 сентября 2024, 12:00
29
0
Александр Овчаренко – Карлос Санчес Ховер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Александр Овчаренко

28 сентября украинский теннисист Александр Овчаренко (№418 АТР) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF M25 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия).

В матче за титул украинец сразится с испанцем Карлосом Санчесом Ховером (№361 АТР). Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисистов, первую украинец проиграл.

📺 Видеотрансляция

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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